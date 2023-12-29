桃園青埔因軌道經濟優勢，躍居電子科技業群聚企業總部首選。繼PCB大廠臻鼎科技標下青埔高鐵站旁70年地上權土地，打造總部及會展中心，全球筆記型電腦電池組最大供應商新普科技也斥資5億餘元，收購中悅集團位於桃園高鐵青埔的預售辦公大樓「森Plaza」，作為區域研發總部。
桃園是北台灣工業地產市場一線戰區，晶碩光學稍早以30.4億元買下和碩龜山整棟廠辦大樓；臻鼎科技插旗青埔高鐵站旁2,354坪地上權土地，計畫斥資58億元，打造企業總部及會展中心「t-Tower」；日前更磁吸新普科技卡位青埔「森Plaza」，買下千坪辦公室。
仲量聯行董事總經理侯文信表示，青埔特區商業聚落成熟，近年國泰人壽站前廣場開發案、臻鼎企業總部陸續啟動，帶動商辦群聚效應。
新普表示，購置青埔新辦公室，希望減少員工通勤的碳排放，實踐ESG、永續，期待透過高鐵、機捷雙軌道系統便利通勤特性，廣納周邊縣市人才。
仲量聯行表示，中悅集團在青埔高鐵開發首發案「中悅ITC」告捷，加碼開發地標型商辦「森Plaza」，在2,112坪基地上興建兩棟頂級辦公大樓。
仲量聯行最新統計，受惠偏低的利率環境，及企業回歸辦公比率逾8成，台灣今年商用不動產成交金額成長幅度為亞太區模範生，今年截至12月28日，全年累積成交額1,194億元，年增15％。
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