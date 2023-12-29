28日帶量走揚的重電、儲能概念股

台股力拚2023年完美封關，類股維持輪動表態。選舉行情接棒點火上攻，政策利多股躍居盤面主流，華城、士電28日同步漲停。法人認為，綠能、儲能必然是未來新政府重點發展產業，且在出貨動能看增、營收陸續貢獻之下，有利相關概念股評價推升。

台新投顧副總經理黃文清表示，時序將近2024新年度，元月重頭戲「總統大選」即將來臨，台股目前多頭架構不變，可留意政策相關概念股加入輪動行列。

華南投顧董事長儲祥生指出，台灣推動淨零碳排、ESG、再生能源建置目標明確，綠能政策加速相關產業持續投入，聚焦重電、儲能、太陽能及風力發電四大族群。台電十年強韌電網計畫，預算達5,600億元，設備汰舊換新，對重電、儲能業者有利。

第四季進入重電業出貨旺季，在台電強韌電網計畫及全球2050淨零碳排趨勢下，分散式電網需求帶動重電產業榮景，預計訂單持續至2030年，相關個股利多題材簇擁，激勵股價向上攻高。

重電指標股華城受惠美國電網變壓器訂單外溢效益，為國內唯一可生產至 500kV 以上高壓變壓器的廠商，高毛利外銷訂單使產品組合轉佳，預估外銷訂單占比已達將近50％；士電今年則得標56件標案，總金額約125億。

凱基投顧分析，重電產業評價因台電強韌電網計畫，以及美國基礎建設投資而有所推升，預估至2035年美國需投入1.3兆～1.6兆美元輸電系統建設支出，將帶動台廠變壓器營收成長。目前國際大廠變壓器交貨時間已拉長至兩年以上，台灣業者可於一年半內交貨，具接單優勢。