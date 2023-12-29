半導體群聚效應發酵，國際大廠紛紛落腳台灣，經濟部28日表示，龍頭外商科林研發（Lam Research）、荷商艾司摩爾（ASML）及美商應用材料（Applied Materials）皆宣布在台設立高階研發中心，可望新增對台採購133億元，帶動4,337億元在台投資。
經濟部表示，科林研發為全球第三大半導體晶圓設備製造及服務供應商，在台設立先進節點及高階製程技術研發中心，提升台灣在先進節點及高階製程技術的自主研發能量。若加上艾司摩爾及應用材料，全球前三大半導體設備商全數到位。
三巨頭在台設置高階研發中心後，除帶動採購與在台投資，也可帶動50家國內廠商參與外商研發與切入國際供應鏈，台灣因此成為全球半導體設備研發密度最高的地方。經濟部近5年投入近65億元，補助國內設備及材料業者投入研發，帶動137項國產產品進入半導體國際供應鏈。
此外，經部補助國內半導體設備及材料業者自主技術研發，協助國產設備與材料通過台積電、日月光、聯電等半導體國際大廠的品質及可靠度驗證，在半導體前段生產設備、高階封裝設備及關鍵製程材料方面取得突破。
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