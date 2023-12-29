半導體大廠近2年 在台設點一覽

南台灣半導體生態系

台積電高雄楠梓園區一廠設備2024年元月進駐、二廠可望近月動工。經濟部28日表示，台積電進駐後，帶動台灣住友培科、美商英特格及德國默克集團等國際大廠赴南部園區打造製造基地，加速半導體群聚效應，經濟部未來還將推動屏東園區、高雄軟體園區二期及楠梓第三園區開發計畫，增加半導體供應鏈投資動能。

經濟部與高雄市府合作，加速中油煉油廠土壤整治工程，全力交地給台積電。中油煉油廠土壤整治工程，已於2022年5月優先完成第一期「楠梓產業園區」29.83公頃，且2022年6月8日點交予高雄市政府經發局進行「楠梓產業園區」園區開闢工程，提供台積電進行2奈米製程建廠。

為打造台積電為首的半導體生態系，經濟部強調，中油煉油廠全區整治計畫縮短7年時程，從2033年提前於2026年辦理完成，且提前10年提供廠商設廠用地，後續可提供南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）達175.3公頃，讓中油高雄煉油廠蛻變成淨零低碳高科技產業園區，預估創造產值4,500億元，提供當地4,500個就業機會。

台積電2奈米先進製程確定落腳高雄楠梓產業園區，帶動半導體封裝材料廠積極在高雄投資擴廠。包括全球半導體封裝材料市占第一的台灣住友培科在大發工業區投資擴廠；美國半導體材料暨特殊化學品巨擘英特格，將在路竹科學園區打造全球最大製造基地；德國默克集團也在路竹科學園區動土興建材料供應設備廠、半導體材料生產基地。

另外，經濟部串連包含楠梓科技產業園區（第三園區）、屏東科技產業園區（擴區），以及褒忠、中埔、水上、新市、北高雄等5大產業園區開發，加速形塑「高雄半導體材料S廊帶」，同時積極推動園區新增建廠土地，來滿足半導體封測及關鍵材料等半導體相關廠商的土地需求及國際科技產業的減碳目標，打造南台灣最完整半導體生態系。