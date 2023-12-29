全球40年來最嚴重的通貨膨脹，在2023年逐漸獲得控制，幾乎所有國際經濟組織都認同通膨將持續下降。國際貨幣基金(IMF)統計的全球通膨率在2022年攀升到8.7％的高點，2023年下降至5.6％，而標普全球市場預測（S&P Global Market Intelligence）彙總各國的分析，預測2024年全球通膨率將續降至4.7％。如果扣除阿根廷、土耳其、伊朗等陷入超級通膨的經濟體，經濟合作暨發展組織（OECD）預估38個全球主要經濟體的通膨率，也將從2023年的7.0％，下降至2024年的5.2％，2025年更進一步降至3.8％。

逐漸走出通膨陰影，2024年全球經濟前景也有了比較清晰的視野，以美國領頭的西方工業經濟體有機會避開硬著陸，但是經濟復甦的力道微弱；全球第二大經濟體中國在2023年遭遇逆風，期望2024年能夠否極泰來；各國中央銀行為了抑制通膨而猛烈拉升的政策利率指標，將在24年漸次下調，讓金融資產的價格找回平衡，有利於股市與債市持穩；而包括原油價格在內的大宗物資商品價格逐漸回落，除了緩和通膨壓力，也可望讓工業產品的生產成本回降，企業獲利展望出現較佳的成長空間。

但是，在上述獲得經濟學家高度共識的重大趨勢之外，2024年仍然充滿了無法預測的變數。戰爭的風險是最大的變數，即將進入第三年的俄烏戰爭陷入膠著，支持烏克蘭的歐洲與西方國家正在投入更多的資源，以更先進的武器協助烏克蘭反攻，而俄羅斯與提供後勤支援的中國也不會讓出已經取得的烏克蘭土地；慘烈的以色列與哈瑪斯戰事，並沒有因為以色列的軍事勝利而更為和平，人道災難在所有國家造成了巨大的裂痕，引爆社會不安的地雷；在亞洲，菲律賓與中國的衝突不斷升高，南海與台灣海峽的戰爭危機持續，而朝鮮半島更隨時都有擦槍走火的風險。

在地緣政治衝突之外，2024年更是極為罕見的超級選舉年，全球每個月都面臨重大選舉的衝擊，從元月台灣總統大選打頭陣，2月有印尼總統選舉、3月俄羅斯總統普丁將在大選中尋求連任，成為繼史達林之後在位最久的俄國領袖。4月，南韓將全面改選300席國會議員；隔鄰的日本岸田政權爆發政治獻金風暴，自民黨最大的派閥安倍派的核心官員全數辭職，在既定9月自民黨總裁大選之前，存在倒閣、國會全面改選的危機。

明年4月至5月，印度也將分九階段舉行國會全面改選，現任總理莫迪以強大的政治力量與經濟成長競選第三個五年任期。反觀可能在秋天舉行下議院選舉的英國，由於保守黨首相蘇納克支持度甚低，政局混亂將會延續到年底。歐盟主要國家雖然沒有首相、總統改選壓力，但是6月的歐洲議會議員改選，已經火熱的極右派、反移民浪潮可能升高成全歐洲的挑戰。非洲最大的經濟體南非，陷入經濟衰退與社會混亂的危機，也將在明年下半年改選國會。

當然，明年的選舉重頭戲，非11月5日的美國總統大選莫屬，同時也將進行聯邦參眾議員，以及11個州長選舉。全球都高度關注美國前總統川普捲土重來機率，萬一川普真的回鍋白宮，勢必對國際情勢造成巨大衝擊。

除了地緣政治與各國重大選舉的變數，2024年最大的新興力量則來自人工智慧（AI）產業井噴的發展，OpenAI研發的生成式AI ChatGPT在2023年席捲全球，提供強大運算能力的輝達（NVIDIA）成為最大的贏家。不過，科技龍頭已經擁有強大的資本與人力資源，2023年底亞馬遜（Amazon）、超微（AMD）、Google、英特爾（Intel）紛紛推出運算能力更強大、AI效能更全面的軟硬體產品，AI產業的軍備競賽全面開打，正徹底翻新全球科技與經濟產業的面貌。

所有企業蜂擁投入資源開發AI服務，由生成式AI領軍，範疇遍及汽車自動駕駛、醫療健康、金融交易、低軌衛星、無人飛機、網路行銷、更將擴及到製造業的生產線自動化，所有與人類經濟行為攸關的領域，能夠掌握到AI的成長商機，能夠及早開發與導入AI工具的企業將會勝出。台灣企業在AI領域已占有一席之地，從晶圓製造、IC設計、伺服器生產、一直到電動車產業，都有強大的競爭力，只要全球經濟溫和增長，地緣政治風險獲得控制，能夠抓住高增長AI潮流的台灣企業，前景值得期待。