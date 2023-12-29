金融營業稅修改歷程

2024年底前力拚隔年金融營業稅降到2％。金管會28日召開會議回應金總白皮書建言，採納11項建議，其中爭取金融營業稅率2025年開始從5％降到2％，被列為跨部會積極溝通項目。據了解，財政部及金管會已有共識，若稅率降到2％，金融業每年約可省下250～300億元的稅款支出。

繼工商協進會理事長吳東亮建議調降金融營業稅，銀行公會新任理事長、兆豐金董事長雷仲達也表態，將協助向主管機關爭取調降金融營業稅率，總統蔡英文也承諾可進一步評估金融營業稅稅率，在此氛圍下，部會間幾乎已達成共識，就等明年推動修法。

先前是因應國庫需求，金融營業稅稅率拉高到5％，但有2024年12月31日的落日條款，金融業希望不要再延長，且稅率能調降，目前5％金融營業稅收，有2％稅款撥入「金融業特別準備金」，作金融業安全網或退場機制之用，3％則入國庫。

金管會主委黃天牧日前表態支持金融營業稅調降，且底線是希望回到2014年前的2％稅率，目前累積金融業特別準備金餘額約2,000多億元，亦不要收回國庫。

金管會將金總建議調降金融營業稅的提案，納入跨部會協商議題，估計2024年等新內閣確定，應就會推動降稅事宜。

金融營業稅課徵金額與金融業營收相關，近年金融營業稅課徵每年約480億元～500億元，2％撥進金融業特別準備金每年約200億元，因此推估若金融營業稅從5％降到2％後，金融業每年約可省下250億元～300億元的稅款支出。

金融營業稅在2001年時曾降為0％，2005年為充實「金融重建基金」，將稅率調升為2％。2014年以挹注國家稅收為由，再調升稅率至5％，從2015年6月實施至今，預計到2024年底落日。