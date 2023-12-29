曾因日韓關係惡化停擺的中日韓峰會，經歷密集磋商後，日程安排已有譜。日本媒體28日披露，近月來積極研議的中日韓領袖峰會，預計最快將於2024年2月登場。在美中科技戰影響下，三方針對半導體生態的競合關係最受外界關注，也將探討北韓核武議題，一般預料，經濟合作較有望成為彼此關係改善的途徑。
停擺4年多的中日韓外長會議，今年11月在韓國釜山重啟，三方外長同意加快推進領導人會議籌備作業，並加強互利合作，共同抵制逆全球化和保護主義，以實際行動維護產供鏈穩定暢通，進一步為三國領袖峰會鋪路。
日媒NHK於28日報導，自9月外交部門宣布啟動峰會議程以來，中日韓正就領導人會議進行一系列討論，預計2024年2月以後舉行。日本政府希望透過三方對話架構，針對密集發射彈道飛彈的北韓核武議題交換意見，維繫區域安全穩定。
另，岸田文雄有望於2024年3月上旬對美國進行國是訪問，此行可能成為2015年前日本首相安倍晉三訪美以來，時隔9年再有日本首相正式訪美。消息指出，日本政府將在考量例行國會各項日程的前提下，敲定中日韓峰會和岸田文雄訪美的具體時間。
中韓在電動車等新能源領域互相依賴，雙方的電池材料和礦物業巨頭正加快在韓國及海外合資建廠。此外，中日於11月亞太經濟合作會議時，同意創設「中日出口管理對話架構」，用以協商先進半導體對中國出口等限制措施，防範科技報復戰升溫。
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