代表外資動態的北向資金連兩日爆買A股。繼27日大幅淨買入人民幣（下同）56.78億元後，北向資金28日再淨買入135.58億元，單日淨買入額創下五個月新高，激勵陸港股市放量大漲。上證指數28日漲逾1％，深證成指、恒生指數雙雙收漲逾2％。

近期陷入2,900點保衛戰的上證指數28日收漲1.38％，至2,954.7點，但半年來累計仍下跌7.15％。恒生指數28日收漲2.5％至17,043點，創下11月28日後收盤新高。恒指連續兩日上漲，累計大漲703點。

市場表現上，28日A股滬深兩市超過4,300股收漲，其中以太陽能、儲能等新能源股最強勢；全日成交額8,844億元，較聖誕節前的6,000多億元明顯放量。港股美團、京東、騰訊等科網股強勢，全日成交額突破千億達1,099.43億港幣。

今年下半年外資流出A股速度加快，尤其9月、10月分別淨賣出374.6億元、477.87億元，重挫市場人氣，但12月至28日收盤，當月淨賣出為123億元，流出速度明顯放緩。

大陸官方多管齊下，有大陸「國家隊」之稱的社保基金會股權資產部主任王智斌表示，社保基金會正積極推進以戰略投資者身份，參與上市公司非公開發行，將進一步打開投資空間，為資本市場注入長期資金。大陸金融監督管理總局資管司27日也刊文指出，要充分利用保險資金長期投資、穩健投資特點，為實體企業發展提供長期資本。

監管方面，大陸最高人民檢察院28日公布意見，強調將擴大懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，嚴打財務造假、操縱市場等證券犯罪。

博時基金分析，28日A股大漲主要有三大因素：一、經過前期調整，A股底部特徵較明顯，具有較高的性價比。二、11月規模以上工業企業利潤數據繼續回升。三、大陸證監會表示，嚴打違反「限售股不得融券」。北向資金大幅淨買入逾100億元，也提振市場情緒。