ChatGPT橫空出世，掀起AI股狂飆，加上美國停止升息，外資11月及12月連兩個月認錯大舉回補台股，推升2023年買超達2,633億元、創七年來新高；新台幣匯率連七日強升，外資大舉匯款並連三日買超共741億元，台股站上17,900點大關、終場上漲18點收17,910點創近二年新高，今（29）日拚六線齊紅完封。
台新投顧副總經理黃文清預估，台股封關最少漲30～50點，但只要漲90點，指數就輕而易舉衝過萬八大關；新台幣匯率連日強升，國際資金大舉匯入，外資近二個月買超逾4,000億元，讓這波台股多頭氣盛，儘管投信28日轉小賣超10億元，但今日仍可能翻買超，「值此關鍵時刻，力拚績效提升」。
國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，新台幣匯率強升，資金行情可望延續到封關，目前離萬八不到百點，國際股市若沒特別不好，台股封關偏多格局不變。
匯銀主管表示，外資「放假但不休兵」，新台幣匯價續創波段新高，中央銀行想拉也拉不住，延續近期氣勢，28日盤中狂升逾2角，開盤不到一小時衝上30.6元價位，終場匯價收30.718元，單日強漲1.62角或0.53％，總成交量放大至22.98億美元，創近五個月最大量，帶動外資持續轉進台股買超193億元。
在國際資金帶動下，台股28日一早衝上17,928點，萬八近在咫尺，惟投信、自營商及八大公股行庫「結帳」，聯手賣超共110.67億元下，指數在平盤上下游走，但外資持續買超193億元並鎖定台積電、中信金及中鋼等權值股強拉，推升台股收17,910點上漲18點，再寫2022年3月4日以來新高。
累計至28日，台股12月成交值達6.316兆元，蓄勢寫史上最熱12月天，今日封關只要有2,230億元以上量能，就突破2021年12月的6.53兆元、歷年12月最高；外資11月及12月合計買超4,079億元扮最大功臣，累計今年來買超2,633億元，為2017年以來最大買超。
統計台股2023年漲幅26.69％，在亞股只輸日股28.53％，但美股那指、費半各飆漲44％、66％，且與德法等歐美股市均寫歷史新高，投資專家一致看好，台股封關日蓄勢催油門衝，拚日、周、月、季、半年及年線六線齊紅完封。
本周來台股指數已漲313點、12月來漲476點、本季來漲1,556點、半年來漲994點，今年來更大漲3,772點，五線到手，能否六線齊紅，就看今朝。
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