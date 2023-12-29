每到年底就是上班族比拚年終獎金的時候。一名在科技相關產業工作的男網友看到公司公布的年終獎金竟是7個月42萬元，讓他不禁樂喊，「第一次拿這麼高」，入職公司5年多「賣肝終於有點代價」！

原PO在Dcard工作板發文表示，往年最高拿過5個月，最低拿2個月，還是第一次領這麼多。過去都是1月中入帳，這次能拿7個月讓他真的心生期待。

孝順的男網友還表示，今年的紅包可以多包一點給父母，「讓他們知道最好的投資就是兒子我本人XD」。

男網友也沒打算把年終獎金亂花，他計畫把剩下的錢拿去投資，繼續加碼買00878和0056滾存，而他目前的本金合計400多萬，也考慮多買一檔00919自組月配，或是再買幾張自家公司的股票。

他透露，年終公布當天正好是他生日，讓他直言有如「生日禮物」。不少網友看了都感到相當羨慕，「恭喜~科技業固定一個月路過..」、「「42萬...比我年薪36萬都還高了...我年終大概又是168發財金呵呵」、「好想知道哪間公司」、「真好！我年終才4200塊」。