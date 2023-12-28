哈瑪斯統治下的加薩走廊衛生部今天表示，自從與以色列的戰爭10月7日爆發以來，當地至少已有2萬1320人死亡。世界衛生組織（WHO）對加薩民眾面臨「嚴峻險境」發出警告。
法新社報導，以色列軍隊持續圍剿坐困加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），今天進行猛烈轟炸，激烈戰鬥的重心持續朝加薩南部移動，但有數十萬流離失所的加薩居民在當地避難。
以哈戰爭已使得加薩走廊北部大部分地方遭到嚴重破壞，如今最激烈的空襲、砲擊和逐戶戰鬥已轉移到加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）。
加薩走廊衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）今天在電視記者會上還說，開戰後已有5萬5603人受傷。
根據聯合國（UN）說法，加薩走廊240萬人口已有8成被迫離開家園。許多人目前暫居加薩走廊最南端鄰近埃及的城市拉法（Rafah）內外，住在擁擠的避難所或臨時搭建的帳篷裡。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲「採取緊急措施，來緩解」加薩人民面臨的「嚴峻險境」，包括「可怕的受傷、急劇的飢餓和…嚴重的罹病風險」。
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