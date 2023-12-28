美國總統拜登的民調持續低迷，他引以為傲的「拜登經濟學」似乎也無法贏得選民青睞，就連同黨人士都相當擔心。民主黨加州眾議員羅康納（Ro Khanna）特地在社群平台X呼籲美國聯準會（Fed）主席鮑爾現在就降息，否則前總統川普就有可能藉由經濟議題贏得選民支持，重新入主白宮！

Powell should cut interest rates now given most of inflation was caused by supply shocks. If he doesn't, he may be the person most responsible for the possible return of Trump. https://t.co/9kK7VkIwij — Ro Khanna (@RoKhanna) December 27, 2023

從當前的民調看來，拜登與川普幾乎確定會在明年的美國總統大選再次廝殺，而選民最關注的民生經濟問題可能發揮關鍵作用。

羅康納認為升息會使美國經濟陷入衰退，在國會多次直言不諱批評Fed藉由升息手段來對抗通膨。

羅康納周三（27日）在X上發文指出，鑒於大部分通膨都是由供應衝擊造成，鮑爾現在就應該降息，如果鮑爾不這樣做，就可能成為導致川普回歸的「罪魁禍首」。

他的說法呼應了諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）日前的評論，認為最近通膨緩解是因為供應鏈狀況正常化的結果，並非Fed採取的任何行動。

有評論認為，Fed明年恐怕會面臨龐大的政治壓力，因為拜登政府力圖在2024年大選期間讓經濟實現軟著陸。