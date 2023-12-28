美國總統拜登的民調持續低迷，他引以為傲的「拜登經濟學」似乎也無法贏得選民青睞，就連同黨人士都相當擔心。民主黨加州眾議員羅康納（Ro Khanna）特地在社群平台X呼籲美國聯準會（Fed）主席鮑爾現在就降息，否則前總統川普就有可能藉由經濟議題贏得選民支持，重新入主白宮！
從當前的民調看來，拜登與川普幾乎確定會在明年的美國總統大選再次廝殺，而選民最關注的民生經濟問題可能發揮關鍵作用。
羅康納認為升息會使美國經濟陷入衰退，在國會多次直言不諱批評Fed藉由升息手段來對抗通膨。
羅康納周三（27日）在X上發文指出，鑒於大部分通膨都是由供應衝擊造成，鮑爾現在就應該降息，如果鮑爾不這樣做，就可能成為導致川普回歸的「罪魁禍首」。
他的說法呼應了諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）日前的評論，認為最近通膨緩解是因為供應鏈狀況正常化的結果，並非Fed採取的任何行動。
有評論認為，Fed明年恐怕會面臨龐大的政治壓力，因為拜登政府力圖在2024年大選期間讓經濟實現軟著陸。
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