微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）是全球頂級的超級富豪之一，現年67歲的他在2014年退休卸下執行長職務後，財富不但沒有減少，反而不斷增加。光是其手中持有的微軟持股，不用做任何事，明年就輕鬆有10億美元股息進帳。

根據《富比士》雜誌28日的即時富豪榜，其淨資產1,117億美元，為全球即時富豪榜上第10名。

微軟把其季度股息提高至每股0.75美元，全年合計約每股3美元，按照鮑默爾目前擁有微軟4％股權，即相當於3億3,320萬股微軟股票計算，他2024年股息收入將高達約10億美元。

這是根據他2014年最後一次披露自己的微軟持股，和假設微軟董事會未來不會削減股息配發額度來計算。但依照微軟從2003年開始向股東配發股息以來的做法來看，微軟配發股息額度只有增加而未曾削減。

對於外界報導其微軟持股帶來鉅額被動式收入，鮑默爾並未就此做出回應。由於目前美國個人年所得在50萬美元或以上，所得稅率就高達20％，因此光是其明年微軟股息收入，就要向國庫繳稅2億美元。

鮑默爾跟微軟創辦人比爾蓋茲是哈佛大學時同窗好友，1980年獲蓋茲邀請加入微軟負責企業管理職務，2000年到2014年間擔任執長。任職期間獲得配發大量公司股票而讓其成為超級鉅富。

除了微軟持股，鮑默爾其他投資也讓其財富不斷膨漲。像2014年以20億美元買下美國職籃NBA球隊洛杉磯快艇（L.A. Clippers）到現在，富比士估計該球隊目前價值高達46.5億美元。

美國許多超級富豪跟鮑默爾一樣有鉅額股息收入。像股神巴菲特就是顯例。其投資旗艦波克夏海瑟威持有像蘋果、可口可樂、雪佛龍和美國銀行等多檔股票，明年股息收入估計達60億美元。