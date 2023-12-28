外媒28日報導，大陸向台灣知名樂團「五月天」施壓，要求其在1月台灣總統大選前發表「親中」言論。對此，陸委會28日表示，正在查證中，如果確有其事，中共介選目的昭然若揭，中共蠻橫壓迫行徑，只會引起台灣社會的反感，加深年輕人對中共政權負面印象。
路透報導，大陸國家廣播電視總局已要求「五月天」公開表示，支持台灣是大陸一部份的說法，並且加入大陸的「媒體對台宣傳」。
針對上述報導，大陸國台辦發言人陳斌華28日表示，路透社的報導是「徹頭徹尾的假消息」。
香港信報報導，陸委會指出，中共當局強迫國際文化、演藝、體育界人士必須表態政治立場、附和中共主張，才能換取在大陸演出或參賽的機會，這樣的作法行之有年、惡名昭彰，也是讓全世界始終看不起中共的根本原因所在。
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