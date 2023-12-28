越南義安省非洲豬瘟疫情複雜，全省不到21天共計爆發上百起疫情，撲殺近8000頭豬、重量超過460噸。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，義安省（Nghe An）在2019年至2020年階段出現非洲豬瘟疫情且迅速爆發，過了2年疫情暫時平息，然而到了2023年下半年，疫情在當地多個地方捲土重來。

根據統計，義安省全省不到21天共計爆發超過100起非洲豬瘟疫情，全省撲殺將近8000頭豬、總重逾460噸。

義安省英山縣（Anh Son）副縣長黃春強（Hoang Xuan Cuong）表示，自從疫情再度爆發後，英山縣花了5億4200萬越南盾（約新台幣68萬元）購買石灰粉來防疫，並鼓勵養殖戶購買更多石灰粉與化學品盡早消滅疫情。

#疫情 #義安省 #爆發 #非洲豬瘟 #越南