越南義安省非洲豬瘟疫情複雜，全省不到21天共計爆發上百起疫情，撲殺近8000頭豬、重量超過460噸。
越南前鋒報（Tien Phong）報導，義安省（Nghe An）在2019年至2020年階段出現非洲豬瘟疫情且迅速爆發，過了2年疫情暫時平息，然而到了2023年下半年，疫情在當地多個地方捲土重來。
根據統計，義安省全省不到21天共計爆發超過100起非洲豬瘟疫情，全省撲殺將近8000頭豬、總重逾460噸。
義安省英山縣（Anh Son）副縣長黃春強（Hoang Xuan Cuong）表示，自從疫情再度爆發後，英山縣花了5億4200萬越南盾（約新台幣68萬元）購買石灰粉來防疫，並鼓勵養殖戶購買更多石灰粉與化學品盡早消滅疫情。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：