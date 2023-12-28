這真是最幸運的威力彩貳獎得主！由於今年是第4屆公益彩券發行的最後一年，因為無人抱走頭獎2.2億元，獎金全數分配給貳獎中獎者。最新派彩結果顯示，貳獎一注獨得2.44億。

據《ETtoday新聞雲》報導，幸運的貳獎是由苗栗縣通霄通西里22鄰福德路52號「通發彩券行」開出。

威力彩今（28日）晚開出第112000104期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為07、08、18、20、23、31，第二區中獎號碼為08。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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