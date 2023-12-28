我國與韓國租稅協定於27日生效，並自2024年1月1日起適用，是我國生效適用第35個租稅協定、及東北亞第2個租稅協定。我國企業自韓國所收的股利、利息、權利金扣繳稅率22％降至10％，以及解決雙重課稅等問題，我國日月光、富邦、半導體業、金融業可以受惠、韓國則是消費電子商品、甚至韓星都可受惠。

財政部說明，如果台商提供技術服務，如果未構成其韓國國內法規定的固定營業場所者(沒有據點)，在生效適用前，是按服務收入總額扣繳22％，生效後在韓國即是免稅。

據了解，現行我國企業如果有據點，扣繳情形有分，如果是分公司獲利在韓國要累進稅率9到24％營所稅以及依據所得稅課10％地方稅，匯回就不用再課稅。但是如果子公司，同樣課徵累進稅率9到24％營所稅、以及地方稅，股利匯回就是扣繳22％，協定生效後扣繳率降至10％。如果沒有據點，協定生效借款利息、授權專門技術的權利金扣繳率都會降至10％，提供技術服務則可以免扣繳。

我國在股利的股利扣繳率21％、權利金扣繳率20％、利息扣繳率為15％，未來也會對韓國降至10％

財政部官員表示，雖然我國與韓國是競爭關係，但韓國強項在記憶體、我國則是半導體業，仍有強烈的互補關係，同時也可以進一步開拓旅遊、觀光、醫療美容進一步合作，甚至連韓星都可以受惠。

而我國企業在韓國有日月光、富邦、元大等，都可以因此受惠；韓國在我國則有LG、三星、SK海力士等消費商品為主。