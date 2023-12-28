雲豹能源今(28)日宣布，收購「帝崴電力」與「亮崴電力」兩家公司，新增近10MW光電裝置量。兩家公司原為森崴能源所有，但雲豹表示森崴先前已轉讓股權給它家公司，至於賣家、收購價為何？雲豹以商業機密為由，不願透露。

雲豹這次分別收購帝崴電力100％股權、亮崴電力49％股權。前者旗下擁有台北港南碼頭二期廠房太陽光電屋頂型2.96MW案場。亮崴則在台中港分別擁有一、二期太陽光電屋頂型案場，裝置量共6.66MW，其中二期案場將於明年第二季正式併網。

帝崴、亮崴先前屬森崴能源所有，但雲豹說森崴先前已經將其子公司交易給他家公司。至於是賣家身分、收購價格，則基於簽約保密關係，不方便透露。

收購後，雲豹能源表示在太陽光電資產增添動能。雲豹能源總經理趙書閔表示，近年來積極多元佈局各領域再生能源與循環經濟版圖，不忘持續增進太陽光電持有案場規模。

雲豹能源持有太陽能案場遍佈全台13縣市，目前總裝置量逾500MW，其中61％為地面型，34％為屋頂型案場。旗下位於台南北門區全台最大128MW漁電共生場域，已於今年第二季正式完工，年發電量高達1.8億度。

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