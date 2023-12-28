今年是第4屆公益彩券發行的最後一年。台彩公司表示，所有電腦型彩券將於今年底停止發行，本期（12／28）威力彩是這屆最後一次開獎日，頭獎金額上看2.2億元。如果無人中頭獎，2.2億元獎金將全數分配至貳獎。最新獎號已經出爐，誰能成為最後的頭獎幸運得主，翻身成為億萬富翁，就看這7碼！

威力彩今（28日）晚開出第112000104期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為07、08、18、20、23、31，第二區中獎號碼為08。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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