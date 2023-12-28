新的一年即將到來，由於地緣政治緊張、財政緊鎖等因素，德國近半同業公會不看好2024年景氣，僅旅遊業等少數產業樂觀展望明年景氣。

科隆德國經濟研究所（Institut der deutschen Wirtschaft，簡稱IW）訪問全國47個同業公會後指出，受到全球景氣陰霾、地緣政治衝突、能源和物價飆漲、政府財政緊鎖的影響，看壞2024年業績的同業公會多達23個，15個認為將維持平盤，只有9個看好。

由於前景不明，多達22個公會的會員企業打算在明年減少投資，悲觀程度在歷年來數一數二，只有金融危機爆發的2009年比今年更糟。

其中不動產業由於房貸利率水漲船高和建築成本上漲陷入危機；機械業也不看好明年景氣，最近才調降景氣展望；通膨導致消費者買氣低迷，紡織業對未來也感到悲觀。

汽車製造業、旅遊業是少數展望明年樂觀的產業，後者受惠於疫情後復甦，今年景點再度湧現觀光客，明年旅遊熱可望持續。

德國經濟研究所所長胡特（Michael Hüther）表示，整體來說明年景氣不會比今年好，主因是地緣政治動盪、政府政策不明、中國成長動能不再、以及美國總統大選結果的不確定性，只有通膨減緩讓人看到希望。

汽車業是德國經濟傳統的支柱，不過面臨轉型為電動車的陣痛期。

胡特說，汽車業對明年樂觀，原因是情況不大可能比今年更糟，未來能否生產出具吸引力、一般民眾又能買得起的電動車，成了德國汽車工業轉型成功與否的關鍵。