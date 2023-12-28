日本豐田汽車子公司大發工業因為工廠停產，除了有直接交易關係的423間供應商將獲補償之外，大發今天宣布補償對象擴及分包商。日媒指出，逾5000間公司將獲大發補償。

綜合「朝日新聞」、時事通信社報導，大發工業（Daihatsu Motor）因為衝撞測試資料造假問題，日前決定暫停日本國內所有車型出貨，日本4間工廠也因此全數暫停生產，也為此決定提供補償給有直接交易關係的零件供應商。

大發今天召開說明會，宣布將補償已出產產品的貨款以及保留員工雇傭的人事費用等，補償對象包含分包商。

報導指出，與大發有直接交易關係的供應商共423間，分包商則超過4000間，再加上如運輸公司等跟生產汽車沒有直接關係的逾1000間交易對象，補償對象將擴及逾5000間公司。

大發表示若手頭的資金不足以提供補償，將會考慮跟金融機構融資或是接受母公司豐田汽車的支援。豐田執行董事長田准今天也出席了說明會，強調「豐田將全力提供資金支持」。

大發日本4間工廠停產至少會持續至2024年1月底，目前重啟時間仍不明，將會先支付原定於停產期間交貨且已生產完畢的零件貨款以及其庫存管理費用等，同時也會補償在2024年1月底到期的零件費用。

另外，大發也會個別與供應商展開協商，討論受到大發停產導致職員停工衍生的薪資補償。

除了受停產影響的大發正職員工之外，大發今天表明也有意提供與正式員工相同程度的薪資補償給非正式職員。大發已與工會達成協議，將比照過去工廠停產的同等薪資補償。