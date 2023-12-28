針對中菲南海衝突升溫，中國國防部發言人吳謙今天揚言，菲方對仁愛暗沙「人道主義運補」的船隊裡卻搭載著大量媒體記者，「發了很多假消息」；中方不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。
中國國防部28日下午舉行12月份例行記者會，吳謙在回答媒體提問時，作上述表示。
針對菲律賓官員指控，中國海警在仁愛暗沙海域多次使用水砲襲擊菲律賓船隻並予以衝撞，並使用遠程聲波和軍用級雷射攻擊菲國船員，吳謙宣稱，有關言論「純屬不實炒作」。
他聲稱，菲方不顧中方一再勸阻，執意派船闖入「中國仁愛礁」（仁愛暗沙）鄰近海域，還以挑釁性方式衝撞中國海警船並導致刮蹭，這種行徑非常危險，也極不專業。「中國海警依法採取必要措施予以規制，完全合理合法。」
吳謙指控，菲方號稱「人道主義運補」，但運補船隊裡卻搭載著大量媒體記者，「發了很多假消息」，「這哪是什麼人道主義運補，這完全是碰瓷，是作秀」。至於使用聲波和雷射武器「完全是無中生有」。中方「既沒有意圖，也沒有必要」使用類似裝置。
他最後揚言，中方始終致力於透過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定，但也不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。
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