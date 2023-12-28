曾創下540天無政府狀態的比利時，明年可能再創一個紀錄：沒有央行總裁。因現任總裁將在年底屆滿，而已進入大選熱的聯合執政黨派卻各有盤算，恐無法趕得及更新央行領導層。

據比利時國家通訊社（Belga）報導，比利時國家銀行總裁文施（Pierre Wunsch）任期將於年底屆滿，雖然一般認為讓他連任爭議不大，但新一屆期的政治任命程序卻很難在年底前完成，造成比利時央行前所未有的窘境。

比利時將在明年6月9日舉行國會全面改選，與歐洲議會（European Parliament）改選同一日投票。同時，比利時自明年元旦起輪值歐洲聯盟理事會（European Council）的上半年主席國，政治事務多到滿出來。

Belga指出，目前比國由7個政黨聯合執政，政策達成共識已非易事，如今各政黨「選舉熱已進入高燒不退，幾乎不可能作出決策。」

由於央行總裁換屆與其他高階政治任命案綁在一起，加上各黨無法妥協的其他議題，使得上週五比利時內閣在今年最後一場正式會議根本處理不了排滿的議程。雖然本週內閣將加開線上會議，但Belga報導，文施連任案應該不會完成，明年初可能會先由副總裁范納克（Steven Vanackere）暫代一陣子。

文施同時代表比利時出任歐洲央行（ECB）管理委員會的委員，被認為是主張歐洲央行升息壓制通膨的鷹派。明年尚未正式獲得連任前的尷尬期，也會影響他參與歐洲央行決策。

比利時曾在2010至2011年間創下國會改選後長達540天才協商完成跨黨派聯合組閣的世界紀錄，明年選後應該仍是聯合執政局面，這次會談判多久也將成話題。在此之前，恐得先經歷央行總裁的空窗期，寫下一則新紀錄了。