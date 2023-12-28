金融時報報導，美國提議七大工業國集團（G7）研究沒收俄羅斯遭凍結資產事宜，隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭即將滿兩年，西方盟國成員急於就此達成一項計畫。
報導中說，雖然此事尚未拍板，歐洲各國對此也熱烈辯論，加速沒收莫斯科資產作業凸顯其對西方的重要性與日俱增。
根據聽取簡報的消息人士，本月G7財長和副財長會議都曾討論此議題，包括如何擬定這樣的政策以及評估相關風險。
報導指出，華府的提議將加速相關準備作業，俾以在2月G7峰會前，展現盟國和烏克蘭站在同一陣線。
在英國、日本和加拿大等盟邦支持下，美國提議提前準備作業，俾以在明年2月24日左右可能舉行的G7領袖會議上成為選項之一。莫斯科2022年2月24日全面入侵烏克蘭。
華府提議設立3個工作小組，檢視沒收俄國資產的相關法律議題、這類政策的適用方式和減輕風險，以及如何送到烏克蘭的選項。
德國、法國、義大利和歐盟對此舉表達持保留態度，並強調決策前必須針對沒收莫斯科資產的法律層面進行審慎評估。
西方國家研究了多種選項，包括直接沒收和動用俄羅斯中央銀行的資產、利用這些被凍結資產的獲利和以這些資產作為貸款擔保。
歐洲目前未評估沒收俄國資產本身，而是研究如何動用歐洲清算銀行（Euroclear）等金融機構目前持有1910億歐元俄國主權資產的獲利。
華府迄今未公開表態支持沒收俄國資產。但私下傳閱G7內部今年的一項討論文件，內容提到沒收俄國資產以作為「促使俄羅斯結束侵略的反制措施」是合法。
但持有大多數俄國資產的歐洲對此抱持謹慎態度，憂心此舉將對金融穩定帶來衝擊，以及俄羅斯可能的報復行動。
2024年G7輪值主席國義大利等國憂心其在俄羅斯的企業遭到報復。莫斯科揚言一旦任何資產遭沒收，俄國將停止和美國的外交關係。
歐盟、英國和法國也強調這些資金不能立即動用，也不足以因應烏克蘭重建所需，而且不應以此取代明年對基輔提供的正規金融援助。
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