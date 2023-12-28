紐約時報中文網報導，中國引入人工智慧軟體跟蹤美國間諜，系統甚至能對目標人物即時生成個人檔案，分析行為模式，以便中國情報人員展開監視。這反映中國國安部的巨大野心，及與美國中情局直接競爭。

據報導，紐時透過採訪20多名現任和前任美國官員，查閱中國公司的內部文件和中國國家安全部的公開文件等，得出有關資料。

報導說，以前大部份中國國安部情報人員的主要訊息來源，都是從使館晚宴上聽來。但疫情期間中國情報人員與技術承包商開會時，表示在北京使館區安裝來跟蹤外國外交官、軍官和情報人員的監控攝像頭，無法滿足他們的需求。

中國情報人員要求承包商使用人工智慧軟體，只要他們對使館區的某個人感興趣，軟體便能即時生成那個人的檔案，並分析他們的行為模式。

中國情報人員又建議用人工智慧軟體處理來自數據庫和數十個攝像頭採集得來的訊息，包括汽車牌照、手機數據和聯繫人等。

據紐時獲得的內部會議備忘錄，由人工智慧生成的檔案讓中國情報人員選擇監視目標，查明這些人的聯絡網，找到這些人的弱點。

報導說，中國情報人員已得到了他們想要的人工智慧系統，來跟蹤美國間諜及其他人；形容中國情報人員對人工智慧技術感興趣，反映中國國家安全部的一些巨大野心。

報導指出，近年來中國國安部更廣泛招募人員，包括美國公民，並提供更好的培訓，獲得更大的預算，以及使用先進科技，這些都是用來實現中國領導人習近平的目標。中國國安部也正與美國中央情報局（CIA）直接競爭。

另一方面，近年美國也加強收集中國情報。美國中央情報局副局長柯恩（David Cohen）表示，在拜登政府下，中情局正投入資源進行重組，已開設一個中國行動中心和一個技術情報中心，以應對收集中國情報的挑戰。

據報導，中國國安部已對開發軍民兩用技術的美國公司加強情報收集工作。另外，美國中情局也改變了幾年前的做法，正投入大量資源收集研發人工智慧、量子計算和其他類似工具的中國公司數據。

不過，報導引述一些美國政策制定者表示，目前美國的努力仍然不夠，中國企業和軍隊在技術進步方面仍令美國政府驚訝。