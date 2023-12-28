玉山銀行與國立政治大學科研產業化平台、臺大金融科技研究中心共同舉辦第二屆「玉山校園商業競賽」於日前舉行頒獎典禮。競賽集結近40所大學、120組隊伍、500名學生報名，參賽學校數較首屆成長50％，深受學生關注與踴躍參加。藉由競賽結合玉山數位轉型的實務經驗、學界師長的專業知識和學生的創意，打造新型態的顧客數位旅程。
此次提案作品類型相當廣泛且多元，不只從學生熟悉的金融服務出發，更有許多提案因應永續議題，以綠色金融、金融友善的角度切入，從金融業逐步影響社會、讓世界更好。為提供學生實戰經驗交流及與商業實務連結，決賽前玉山特別準備工作坊，規劃多元課程和模擬決賽演練，精進隊伍企劃架構及簡報技巧，參與的學生皆表示透過交流能有效增進學習企業實務作業，收穫相當豐盛。
進入決賽的13組隊伍來自12所大學，最終冠軍由成功大學的「榕園鴨毛」團隊脫穎而出，從金融友善角度提出專屬新住民的金融專區，以顧客導向服務獲得評審青睞；亞軍為來自臺灣大學的「eZ.Busy」團隊，提出客製化投資解決方案，弭平Z世代對投資感到陌生、複雜的斷點；季軍則來自臺灣大學和政治大學聯隊的「熊欣壯志」團隊，於顧客旅途前中後串聯多元金融服務，完善顧客旅程體驗。入選決賽團隊不僅可獲得獎學金、奬狀，更可獲得玉山實習履歷優先審查權，進一步培育學生業界經驗。
玉山長期培育金融科技人才，除了校園商業競賽外，也持續透過傑出人才獎學金、臺大管院希望種子培育計畫、人工智慧公開挑戰賽、校園黑客松、科技儲備幹部(TMA)計畫等多元管道培育數位人才，也得到中華民國資訊經理人協會（IMA）評選最佳IT雇主獎。「人才是先行指標，也是關鍵指標。」玉山持續培育優秀人才，進而讓企業、國家有更多創新進步的動能，邁向永續未來。
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