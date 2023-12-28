第11屆台中市都市空間設計大獎入圍作品今（28）日揭曉，共有21件作品入圍，即日起到明年1月12日，在台中市政府文心樓一樓大廳公開展覽，明年1月19日宣布得獎名單及頒獎。

本屆入圍作品包括單元二「陸府觀森」、烏日高鐵特區「龍寶園臻邸」、單元12「鉅虹HOKI」、單元二「精銳 Garden One」、西屯區「精銳fun未來」、單元12「精銳臻未來」、單元12「漢宇見築館」、單元二「新業大塊森鄰」、太平區「陞霖太美」、西區「大錸美術之森」等社區；其中，精銳建設共有三個社區入圍，成為本屆最大贏家！

台中市都市發展局28日舉行「第11屆台中市都市空間設計大獎」入圍作品成果展開幕儀式，包括大台中不動產開發公會理事長王至亮、龍寶建設董事長張麗莉、台中市不動產開發公會首席副理事長謝麟兒等人到場共襄盛舉。這屆共有100多件作品報名，選出21件入圍作品，希望透過入圍成果作品展，傳遞設計師與建築師的設計理念。

台中市都發局長李正偉表示，這項設計大獎已邁入第11屆，希望好的制度可以繼續維持下去，感謝評審委員讓好的作品發光發熱，為台中市的都市景觀、綠建築及永續發展進行把關，從100多件作品中遴選出入圍作品21件。

李正偉認為，還要感謝建築師與開發商，在與商業利益取捨之間，做出高品質的設計案，注入友善、創新、永續、幸福移居等元素，希望讓好的作品可以被看到、好的設計可以被流傳。

台中市都發局說明，第11屆都市空間設計大獎共有年度空間設計首獎、建築空間獎、公共環境空間獎、宜居建築設計獎、小場域建築空間獎、評審特別獎等六大獎項，將於明年1月19日宣布得獎名單及舉行頒獎典禮。