新光人壽正力拚年底前資本適足率（RBC）回到法定標準200％，現增15億元將於12／29到位，但新光金昨（27日）在重訊中指出「RBC缺口非增資70億元可支應，將持續向主管機關溝通爭取監理寬容。」金管會今（28日）強調，不同意監理寬容，「態度已很明確」，會持續督促新壽完成增資承諾。
金管會表示，新光人壽2023年6月RBC未達保險法規定，新光人壽已提出包含增資的財業務改善計畫，新光人壽今年7月董事會也通過70億增資計畫，將持續要求新壽依照所報的業務改善計畫辦理。
金管會官員指出，早在2022年，當初新光人壽為強化資本，就承諾從2023~2025年每年要增資70億元，後來因為今年6月新壽RBC未達到法定標準，就把今年要完成增資的70億元放進財業務改善計畫中。
官員強調，當初新壽答應的三年每年增資70億承諾，跟RBC無關，是早在2022年就已承諾的事項，就算未來新壽RBC順利回到法定標準200％，承諾的增資計畫還是要履行。原本承諾今年要增資70億元，現在只有15億元，今年沒有達到，會持續督促新壽履行承諾。
但因新光金經歷過經營權變更，原本承諾的三年每年增資70億元，新經營團隊仍要履行嗎？官員表示：「當初承諾的是公司（新光人壽）承諾，跟換經營權沒有關係。」
新光人壽在9月、10月兩度函給金管會，盼爭取監理寬容，第一次是9／14，希望爭取死利差互抵責任準備金列入RBC計算，金管會在9／23回覆表示不同意；第二次10／16新壽再發函，除持續爭取死利差互抵責任準備金外，也加上不動產增值利益準備金列入RBC計算，金管會則在11／3回覆兩項都「礙難同意」。
金管會表示，準備金是負債，不能列入資本，就算是不動產增值利益準備金也一樣，不動產增值利益是預估數，不是已實現數，狀況隨時會變動，因此也不能同意，「我們（金管會）的態度已非常明確。」
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