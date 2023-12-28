金管會擬推出實支實付醫療險新制，保險公司開首槍停賣，保誠人壽28日下午宣布停售實支實付保險，引發搶購潮。保險局主秘古坤榮28日指出，實支實付醫療險改革事宜研議中，若發現保險公司有以此為訴求而有不當招攬情事，會予以議處。

不過，古坤榮指出，目前沒有接到相關民眾陳情，會再進行了解，若只是依照保險公司內部政策停賣商品，並沒有違法問題，會再了解有沒有不當行銷情節。

保誠人壽表示，有鑒於「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」於條款中並未約定理賠申請以收據正本為限，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，將在28日下午三點停止受理「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」。

保誠人壽也強調，上述的實支實付險停止受理並不影響已承保保戶的權益。該項附約是附加於主契約下，若主契約及附約持續繳費，則權益不受影響。據了解，線上投保於下午3時截止，紙本收件則至下午5時止。

保險局繼規定國內實支實付醫療保險每人投保以3張為限後，又擬改革實支實付醫療險，將其回歸「損害填補」原則，即各家實支實付理賠上限不得超過保戶實際醫療費用支出，但不會溯及既往舊保單，消息一出馬上引發搶購潮。

保險局指出，現在醫療收據多已電子化，很難區分正、副本，實支實付醫療險未來勢必要朝向「損害填補」改革，在新制度推出前民眾投保的保單，會照原來保單契約理賠，新制度不會溯及到現在民眾手中的實支實付醫療險，改革後推出的新商品，則會走損害填補原則。