美國電動車大廠特斯拉驚爆工安事故！英美多家媒體報導，一名工程師在美國德州奧斯汀的特斯拉超級工廠遭到機器人的金屬爪刺進背部與手臂，當場爆血送醫。但特斯拉執行長馬斯克的回應卻是發文先痛批媒體「無恥」，並強調這宗事故是由常見的德國Kuka機械手臂造成。

英國《每日郵報》等媒體報導的這起工安事故發生於2年前。但今年11月才有目擊者提供事故現場的駭人狀況。特斯拉提交給當地政府的報告僅輕描淡寫地帶過這起事故，指出這名遇襲的工程師左手出現一個「開放性傷口」，不需要請假療養。

《每日郵報》在報導中配上了特斯拉在2022年發布的人形機器人Optimus，但事故是發生在2021年。因此有網友在社群平台X（前身為推特）上發文批評《每日郵報》故意誤導，「儘管受傷很駭人，但這並不意味著機器人會造反」。

This article in the “science” section of Daily Mail makes it seem like Optimus decided to attack an engineer.



What they’re actually talking about is an injury involving the Kuka robot in the factory in 2021. Although injuries are horrible they do not hint at a robotic uprising pic.twitter.com/GoGsTroJ5u — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) December 27, 2023

另一位網友表示，「攻擊」意味著機器人做出了一個決定，但其實它完全是按照程式設計做事，顯然是那名工作人員以為機器人關閉了，可是實際上並沒有。

馬斯克回應大讚這名網友的說法「完全正確」，並批評媒體真是可恥，竟然拿2年前因為一個簡單的工業用Kuka機械手臂造成傷害，暗示是由現在的Optimus所造成。

Correct.



Truly shameful of the media to dredge up an injury from two years ago due to a simple industrial Kuka robot arm (found in all factories) and imply that it is due to Optimus now. — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2023

不過馬斯克過去多次聲稱，AI會對社會跟人類造成潛在風險，卻又不斷砸錢為電動車開發AI，讓不少專家大批偽善。而且根據美國科技媒體The Information對美國聯邦數據的分析，對工人來說，特斯拉超級工廠似乎比其他汽車工廠還要危險。2022年特斯拉德州超級工廠每21名工人中，就有1人在工作過程受傷，而美國汽車業的中位數為每30人有1人受傷。特斯拉加州工廠的受傷率更高，去年每12名工人中就有一人在工作中受傷。