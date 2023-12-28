高雄市房屋市場調查協會28日晚間，舉行18、19屆理事長交接，現任理事長黃詩萱正式交棒給蕣驍廣告公司總監吳曜廷，未來將持續提供最全面、最準確的市場資訊和專業建議，協助消費者、建商和協會的會員們，有關高雄房市完整的分析，並繼續讓這個全台唯一的房屋市場調查協會，擔任市場參考資訊的重要來源之一。
即將卸任的理事長黃詩萱表示，高雄市房屋市場調查協會在全體理監事及會員們共同支持與合作下，提供高雄市場新屋、預售屋市調數據，追蹤政府單位土地標售資訊及私人土地買賣，將資訊整合並分享，與市場資訊隨時接應，也漸成為市場參考的資訊來源之一。
黃詩萱指出，全台灣只有高雄成立市場調查協會，成立28年來，在全體理監事及全體近150個會員們的支持，無私分享資訊、良性切磋，使得數據完整、精確，因應數位科技時代，高雄「市調會」也經營粉專，將講座論壇及建案參訪活動照片、土地標售等，公開分享給外界，讓房地產相關資訊更透明，民眾購買房子時，可以多方參考協會提供客觀數據，進行評估，減少買賣雙方猜忌攻防的時間。
她說，高雄近年的台積電議題、橋頭科學園區啟動、亞灣招商計畫等重大影響下，總體推案量及預售量體，與去年同季度相比，都來得增加，高雄市調會也整合每年度的329及928檔期，提供房市供給及需求的數據，讓從業人員有個客觀的評估方向，以做出對公司未來推案及接案的計畫判斷。
尤其在今年度，更是多次與友會大高雄不動產開發公會、高雄市不動產代銷公會等，聯合舉辦地產趨勢論壇講座，合作的範圍愈來愈密切，黃詩萱說，相信未來在第19屆理事長吳曜廷的帶領下，一定能引領協會讓數據統計更為條理、精細，提供更多房產供給、需求、量、價資訊，讓高雄市調會的影響力，逐漸擴大。
接任的蕣驍廣告公司總監吳曜廷指出，高雄市調會自成立至今，已見證了房地產行業的蓬勃發展，未來，也致力於提供最全面、最準確的市場資訊和專業建議，以協助消費者、建商和協會會員們做出完整的分析。
吳曜廷表示，自2013年加入高雄市調會以來，幸參與了房地產行業的各個層面，從會員到理監事，再到副理事長，每一個階段，都讓他更深刻了解這個行業的變遷。在大數據時代的崛起中，目睹了市場資訊的革新，從手繪地圖到如今的168芳巢開案統計地圖，資訊的透明化和便捷性，使消費者和業界能更迅速地獲取所需信息。
他深信，高雄市調會的使命，不僅是提供資訊，更應融入到每個建案的細節中。為什麼在同一區域，有些建案銷售得好，有些卻不盡如人意？這需要更深入的交流和理解，因此，在這個信息透明的時代，他承諾，將以高雄市調會作為平台，更積極地組織建案參訪和交流活動，讓業界能更深入地了解市場需求和趨勢。
回顧2023年第三季度，吳曜廷認為，高雄房市呈現「價平量增」的狀態，主要因為台積電設廠帶來的區域利多，使得建商積極推案，相較去年同期增加了31.8％。然而，台積電設廠效應也提升了基期，但，人民平均所得的漲幅卻未能跟上，導致購屋意願不足，整體市場交易呈現「價平」現象，反映出購屋民眾的保守心態。
吳曜廷表示，他深信未來的房地產市場，將迎來更多機遇，高雄市調會也將持續努力，與業界攜手合作，致力於提升市場透明度和服務水準。
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