隨著電動車（EV）越來越普及，先進的電池管理系統（BMS）有助於克服阻礙廣泛採用的部分關鍵門檻，如行駛距離、安全性、可靠性；其中，半導體是該系統的核心；德儀（TI）電動車電池監控產品的團隊指出，相較於燃油車，半導體技術在電動車中佔有更加重要的地位，TI的晶片帶來極大助益，並提供具競爭力之價格，引領技術創新。

在全球客車市場中，電動車的市佔率正在迅速增加，大多數大型汽車製造商均承諾將在未來5到10年中將產品系列轉型為以電動車為主。對主流消費者而言，電池技術的進步是關鍵要素。TI 立足於推動電池技術進步的最前線，透過新技術，使工程師能利用多種電池化學物質和配置進行作業，進而推動汽車創新向前邁進。

新的電池化學物質帶來了一大良機。目前電動車產業大多開始採用無鈷的電池化學物質替代方案，即磷酸鐵鋰（LFP）。磷酸鐵鋰的供應量較充沛、開採的永續性較高，而且更易於使用，因此是更加低廉且更有效率的替代選擇。

隨著製造商引進新的電池化學物質、更強大的電池組，以及不同的個別電池芯配置方式，德儀以相同封裝提供多種通道選項、針腳相容性，且可完全重複使用已建立的軟體之產品組合。可搭配汽車製造商選用的幾乎所有電池化學物池或配置運作，使汽車製造商能省下研發成本、軟體開發成本和時間。

由於TI的電池監控器具有高準確度，因此可發現電池芯即將耗盡電量或過度充電的早期跡象，隨後則會中斷該電池芯的連結以免過度放電，或是釋放出過度充電的電量，讓整組電池芯可在行駛和充電期間維持平衡狀態。亦可監控電池溫度上升的情況；BMS 提供精密的監控網路，以感測每個電池芯的電壓、電流和溫度。

未來TI還會推出更多BMS創新技術，力求突破電壓準確度的極限，並在每個晶片中整合更多控制功能，以協助汽車製造商充分發揮其真正的潛力。確保TI的BMS產品都能提供所需的靈活性，以充分運用其中任何一種電池化學物質。