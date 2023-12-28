日本東京都政府今天表示，東京都知事小池百合子將於明年2月4日至8日出訪，地點包括澳洲的新南威爾斯州與台灣的台北市。

共同社報導，東京都政府表示，東京都和新南威爾斯州結為友好城市，明年將迎來40週年，正努力進一步強化雙邊關係。小池百合子也將前往台北，視察數位化相關工作。

小池百合子第2個任期屆滿倒數1年，外界關注她是否會在明年夏天舉行的知事選舉尋求第3任。她的任期將於明年7月30日屆滿，東京都知事選舉將於明年6月20日公告，於7月7日投開票。

小池百合子近期受訪談到「第3任」時，依舊沒有表明態度，僅說「目前希望全力放在各種現實的課題上」、「需要解決的問題很多」。

小池百合子今天接受時事通信社訪問時表示，她希望「盡全力阻止出生率持續下滑」，表達當下要專注於應對少子女化問題。她提到東京都政府將從下一個財政年度免除高中學費等制度，強調要打造一個讓市民「更能輕鬆結婚、生產、育兒的環境」。

她在接受日本放送協會（NHK）訪問時說，為協助健康女性凍卵，東京都政府明年將把預算提高至5億日圓（約新台幣1億900萬元），是今年的5倍。

東京都政府今年度提出1億日圓預算協助凍卵，每人最高可補助30萬日圓，結果收到約7000人申請，遠超預期。

小池百合子表示，「我們要打造一個女性能夠實現自我的社會。有這麼多人申請，很令人驚訝。這也令我們了解到（支援凍卵）確實有必要，因此明年度將大幅提高預算，達到5億日圓規模」。

東京都今年度也提出零用金補助，不論經濟收入條件，未滿18歲的東京都市民每人每月可領到5000日圓。小池百合子表示，「我認為減少育兒的負擔感，與改善少子女化問題相關」，因此這項制度明年度將繼續施行。