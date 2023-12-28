日本東京都政府今天表示，東京都知事小池百合子將於明年2月4日至8日出訪，地點包括澳洲的新南威爾斯州與台灣的台北市。
共同社報導，東京都政府表示，東京都和新南威爾斯州結為友好城市，明年將迎來40週年，正努力進一步強化雙邊關係。小池百合子也將前往台北，視察數位化相關工作。
小池百合子第2個任期屆滿倒數1年，外界關注她是否會在明年夏天舉行的知事選舉尋求第3任。她的任期將於明年7月30日屆滿，東京都知事選舉將於明年6月20日公告，於7月7日投開票。
小池百合子近期受訪談到「第3任」時，依舊沒有表明態度，僅說「目前希望全力放在各種現實的課題上」、「需要解決的問題很多」。
小池百合子今天接受時事通信社訪問時表示，她希望「盡全力阻止出生率持續下滑」，表達當下要專注於應對少子女化問題。她提到東京都政府將從下一個財政年度免除高中學費等制度，強調要打造一個讓市民「更能輕鬆結婚、生產、育兒的環境」。
她在接受日本放送協會（NHK）訪問時說，為協助健康女性凍卵，東京都政府明年將把預算提高至5億日圓（約新台幣1億900萬元），是今年的5倍。
東京都政府今年度提出1億日圓預算協助凍卵，每人最高可補助30萬日圓，結果收到約7000人申請，遠超預期。
小池百合子表示，「我們要打造一個女性能夠實現自我的社會。有這麼多人申請，很令人驚訝。這也令我們了解到（支援凍卵）確實有必要，因此明年度將大幅提高預算，達到5億日圓規模」。
東京都今年度也提出零用金補助，不論經濟收入條件，未滿18歲的東京都市民每人每月可領到5000日圓。小池百合子表示，「我認為減少育兒的負擔感，與改善少子女化問題相關」，因此這項制度明年度將繼續施行。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：