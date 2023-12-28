健喬集團（4114）林智暉董事長長期推廣圍棋文化，28日宣布，加碼60萬元支持圍棋國手許皓鋐，盼許許皓鋐不忘初心，繼續在世界圍棋的舞台上為台爭光，成為世界第一。並以此拋磚引玉，期待更多企業夥伴加入為台灣棋界培養更多優秀的棋士。

林智暉是在28日受邀參加中華圍棋職業協會及海峰棋院所舉辦的六合一頒獎典禮，感受棋手許皓鋐對圍棋的熱愛，見證其今年榮獲中華隊亞運圍棋史上第一面金牌，與台灣六冠王的傑出成績，宣布加碼支持。

熱愛圍棋的林智暉，初中時期，在父親的引導下開始學棋，直到29歲開始努力創業，才與圍棋斷了聯繫。

近年，他有幸回歸棋桌，不但重拾對圍棋的熱情，也就近理解到台灣棋界運作的難處。因緣際會之下，受到海峰棋院林文伯董事長的邀請，已連續四年贊助健喬盃女子圍棋最強戰，期間女棋士們不負眾望表現亮眼，創下了由楊子萱與張凱馨兩位棋士用了6小時創下1盤431手的最新世界紀錄！盧鈺樺老師2022年拿下扇興杯世界女流最強戰的亞軍等優異成績。

林智暉表示，作為女子最強戰的獨家贊助企業，實在有滿滿的成就感，畢竟台灣棋士站上世界的舞台，不只是一個人的單打獨鬥，背後必須有完備的訓練，和豐富的後勤補給。

積極參與各項公益活動的健喬，不只支持圍棋賽事，更贊助全台最大的馬拉松賽事臺北馬拉松十餘年，且擔負起社會責任，提供偏鄉醫療服務團隊藥品需求、定期舉辦捐血活動等，期能全方面落實國人健康照護，致力打造優良健康生態圈。