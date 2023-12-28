成信實業（6969）今（28）日向證交所送件申請股票創新板上市，為今（112）年第14家申請股票創新板之國內企業。

成信實業公司董事長為陳鵬，公司實收資本額為4.74億元，主要產品包括矽晶產業循環再利用、資源循環材料之開發與製造及顧問服務業務。

成信實業111年稅前純益870萬餘元，每股盈餘（EPS）為0.23元。

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