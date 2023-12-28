成信實業（6969）今（28）日向證交所送件申請股票創新板上市，為今（112）年第14家申請股票創新板之國內企業。
成信實業公司董事長為陳鵬，公司實收資本額為4.74億元，主要產品包括矽晶產業循環再利用、資源循環材料之開發與製造及顧問服務業務。
成信實業111年稅前純益870萬餘元，每股盈餘（EPS）為0.23元。
成信實業（6969）今（28）日向證交所送件申請股票創新板上市，為今（112）年第14家申請股票創新板之國內企業。
成信實業公司董事長為陳鵬，公司實收資本額為4.74億元，主要產品包括矽晶產業循環再利用、資源循環材料之開發與製造及顧問服務業務。
成信實業111年稅前純益870萬餘元，每股盈餘（EPS）為0.23元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：