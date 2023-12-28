手機大廠小米集團28日召開小米汽車技術發表會，小米董事長雷軍指出，小米汽車的目標是能生產出媲美保時捷和特斯拉的汽車，要透過15年至20年的努力，成為全球前五的車廠。在汽車的核心技術上，小米的態度非常堅決，不管花多少時間，不管付出什麼代價，在關注的核心技術領域內，一定要做到行業領先水準。
上海證券報報導，在兩個多小時的發表會中，雷軍介紹小米汽車的配備、技術路線、設計理念等。雷軍指出，小米研發全球最頂級的馬達：小米超級馬達V8s，性能達到27200rpm，功率密度領先特斯拉和保時捷。該馬達由小米自行研發與生產，將於2025年裝上車。
在電動車最核心的動力電池方面，小米與寧德時代合作推出800V電池包，同時研發CTB一體化電池技術，為電動車節約大量空間。
在大壓鑄技術方面，小米研發製造的小米超級大壓鑄的最大鎖模力達到9,100噸，超過特斯拉上海廠的6,000噸，也超過特斯拉美國廠的9,000噸。雷軍形容，小米大壓鑄堪比「工業巨獸」，有兩個籃球場大小，半幅模具就有86噸。
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