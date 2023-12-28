人民幣兌美元在岸價（CNY）28日盤中曾升破7.10大關，升逾400個基本點，尾盤升幅收窄，收報7.1055元，創近兩周新高，較上個交易日下午4時30分收盤價大升382個基本點。人民幣兌美元離岸價（CNH）28日盤中一度升破7.11大關，最高升值至7.1029元，升值超過400個基本點。

香港信報報導，截至28日下午5時09分，離岸價報7.1181元，在岸價報7.1112元。

人民幣兌美元中間價28日報7.0974元，升值28個基本點。上一交易日中間價7.1002元，上一交易日官方收盤價7.1437元，上日夜盤收報7.1440元。

外匯交易員認為，美國聯準會（Fed）降息預期主導匯市，美元承壓間接幫助人民幣反彈。另外，年底人民幣在岸價重新接近中間價也符合市場預期。另有交易員表示，這段時間到春節前仍然有利於人民幣反彈，短期傾向於震盪回升。

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