鑽石(6901)轉投資報喜！培育地天泰農業生技28日與印尼環富國際集團，簽署有機廢棄物處理廠建置啟動合作案，環富國際預計陸續投資1億美元，導入地天泰技術，預計每年至少可為印尼減少約2億公斤碳排放。

地天泰是鑽石投資培育的農業生技公司，創辦人中央研究院院士楊秋忠發展的「有機廢棄物酵素快速處理技術」，是全球唯一能在3個小時內將有機廢棄物轉化成有機肥，可標準化、大量處理有機廢棄物的創新技術。

有別於焚燒、掩埋或耗時3~6個月的傳統微生物堆肥方式，地天泰的技術除了能快速且工業化處理有機廢棄物、將其轉化為有機肥料之外，也適用聯合國CDM的AMS-III-F減碳方法學，每處理一噸有機廢棄物大約可獲得200~450公斤CO2當量的碳權，其累積碳權的效益是種樹的3,000倍以上。

鑽石總經理鄭淑玲表示，地天泰除了是農業生技公司之外，也是全球ESG潮流下，能提供減碳方案的新興綠色科技公司。它可以解決長久以來有機廢棄物所產生的環境問題，並同時能獲得可供交易的碳權，是極具前瞻性的農業生技公司，未來地天泰將於營運逐步成長後進入資本市場。

鄭淑玲表示，該合作案，將運用地天泰研展的「有機廢棄物酵素快速處理技術」，承攬印尼雅加達市果菜市場有機廢棄物處理，28日簽署為第一階段的採購合約。

據了解，28日來台見證簽約儀式的印尼官員，包括印尼投資環境開發副局長、農業工業總局長、農業基礎設施總局長等率領的代表團。另外，印尼環境部長也將在近期來台，與地天泰農業生技共同商討，擴大「有機廢棄物酵素快速處理技術」於印尼市場的應用。

印尼環富國際集團預計將陸續投資1億美元，導入地天泰農業生技的技術，解決印尼無法以友善環境方式處理大量有機廢棄物的問題，預計每年至少可為印尼減少約2億公斤碳排放。