為提升台韓投資環境及促進租稅公平，並深化雙方實質關係，台韓兩國歷經7年談判過程，雙方代表機構於110年11月17日異地簽署《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（ADTA）》。外交部28日指出，經各自完成國內立法程序及相互通知後，該協定已於27日生效，並將於明年元月1日起正式適用，對此表達誠摯歡迎。
外交部說，目前台韓互為第5大貿易夥伴，兩國晶片及資通訊產業供應鏈緊密，經貿關係活絡，民間交流頻密。該協定提供合宜減免租稅措施，正式生效後將有助提升雙方產業合作與技術交流。
外交部說，台韓《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定》是繼台日之後，我國與東北亞國家簽署的第2個全面性所得稅協定，為兩國企業提供更優質的投資環境，將有助進一步擴大雙邊經貿關係，增進雙方民眾福祉，營造互惠雙贏局面。
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