2023年即將進入尾聲，中華電信將於高雄、台南和桃園三地跨年晚會現場設置體驗攤位，展出包含3D數位相框、Hami VR和防駭守門員等，大秀行動科技魅力。

另外，於中華電信MOD、Hami Video收看包含高雄、台南、台中、桃園、台北等全台各地熱門精彩跨年節目，零時差收視璀璨煙火秀和偶像卡司，熱鬧迎接2024年到來。

中華電信於12月31日下午4點起在高雄統一夢時代廣場、台南市政府永華市政中心西側廣場和桃園高鐵站前廣場跨年晚會現場設置體驗攤位，現場下載Hami Video APP並輸入序號可享影劇館＋、運動館和C@T網紅館7日免費體驗，完成指定任務再送精美好禮。

其中，高雄跨年攤位現場展出「3D數位相框」，邀民眾將手機照片即時上傳至數位相框，透過雲端運算將平面照片轉為裸視3D，感受令人驚豔的視覺體驗，並與高雄壽山動物園合作5G多元化應用服務，透過5G高速及低延遲特性，讓民眾用手機也能觀看可愛動物，透過AR科技學習動物知識。

台南跨年攤位為響應台南建城400周年，展現科文共融「預見精采永續」，透過聲音、影像、科技，結合人文美景與在地化元素，將「3D數位相框」技術結合台南歷程照片，「Hami VR台南之美」則透過安平古堡在地元素和「華燈初上未來版VR」，讓民眾感受5G元宇宙身歷其境魅力，另外還可透過「i聽聽」APP，用耳朵與林志玲一起走進台南美術館欣賞藝術饗宴。

至於桃園跨年攤位則配合政府防詐宣傳，邀請民眾體驗防駭守門員加值服務，只要現場申請30日免費體驗，就送限量超商咖啡商品卡。

迎新年換新機，中華電信以實質優惠有感回饋客戶，於高雄、台南和桃園三地跨年晚會攤位申請行動、影視和固網指定方案即享優惠。