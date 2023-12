英國電視及廣播節目製作品牌BBC Studios於28日宣布自2024年1月1日起,旗下兩大旗艦品牌-BBC Earth上架台灣有線電視第18頻道,承接原有的國家地理頻道,而BBC Lifestyle則承接原有的 STAR WORLD 頻道,於78或79等頻道,兩頻道齊為台灣觀眾帶來世界一流的自然科學紀錄片和生活風格節目。

BBC Earth 以其超然脫俗的敍事手法和創意而聞名,擅長運用巧妙的鏡頭語言和高超的拍攝技術,在全球多國為觀眾帶來磅礡壯觀的自然景觀,捕捉許多珍貴的動物鏡頭,啟發觀眾對地球無窮奧秘的探索;BBC Lifestyle則以多元化的生活娛樂題材最為人熟悉,節目內容涵蓋旅遊、美食、時尚、設計等應有盡有。

未來一年內,BBC Studios也會提供更多關於台灣本土故事的紀錄片讓台灣觀眾享受更多高質的節目內容。

BBC Studios 亞洲區資深副總裁暨總經理Phil Hardman表示,BBC Studios旗下兩個廣受亞洲觀眾歡迎的旗艦級頻道BBC Earth及BBC Lifestyle上架台灣有線電視基本頻道,為台灣觀眾提供世界一流及寓教於樂的自然、野生動物、科學、永續發展以及生活的節目內容,對於BBC Studios在台灣的未來發展充滿期待,並會持續攜手產業合作夥伴深耕台灣市場,共同助力台灣的媒體產業多元化發展,並帶來更多世界級的節目內容及IP。

隨著BBC Studios兩大旗艦品牌BBC Earth和BBC Lifestyle登陸台灣有線電視基本頻道,一系列精彩節目將輪番上陣,一月份,BBC Earth全新播出《小動物的生命奇蹟》(Big Little Journeys),帶領觀眾微觀六種小動物的歷險旅程,包括全球非法交易最多的瀕危動物金獅面狨、南非體能驚人的嬰猴、珍稀的台灣穿山甲等。

其中,第二集講述一隻幼年穿山甲成年後踏進人類世界尋找雌性的故事,系列製作人保羅·威廉斯( Paul Williams )更帶領拍攝製作團隊遠赴來台,走訪台灣引以為傲、全世界唯一有世代延續繁殖穿山甲的臺北市立動物園,並與當地專家學者開會了解台灣穿山甲保育工作,與持續20年在野外追蹤穿山甲的國內知名學者 – 國立屏東科技大學野生動物保育研究所的孫敬閔博士 (Dr. Sun)合作拍攝,向全球觀眾展示台灣多年來致力穿山甲保育工作的成就,使台灣成為世界上穿山甲密度最高的地方 - 每平方公里多達13隻。系列製作人保羅·威廉斯也補充,穿山甲是他多年來一直想拍攝的動物,它們看似恐龍,是像神話一般存在的生物。

BBC Earth頻道1月7日週日晚間9:00播出邁克爾莫斯利博士(Dr Michael Mosley)《長壽的秘訣》(Secrets of the Superagers),紀錄他拜訪世上的「超級長者」(superagers),從中國到義大利,他遇見的每位長者都擁有對抗衰老的個人獨特見解,不僅攝取食物不同,生活風格也大相逕庭。

二月份,BBC Earth隆重呈現多部充滿亞洲文化元素的節目,包括《農曆新年紀實: 全球最大的慶祝盛典》(Chinese New Year-The Greatest Celebration on Earth)、《一葉茶 千夜話》(One Cup, A Thousand Stories)、《亞歷山大的南韓歷險記》(South Korea with Alexander Armstrong)等。

旗下的生活頻道 BBC Lifestyle 將於1月1日晚間07:25播出美食節目《非吃不可第三季》(Extraordinary Places To Eat S3)。主持人弗瑞德西里克斯(Fred Sirieix)曾於英國及法國的米其林餐廳工作,認識許多世界重量級饕客,這次弗瑞德邀請他的饕客好友交出私藏的口袋餐廳名單,一探究竟。另外,1月15日晚間10:05播出的《戈登、吉諾和弗瑞德的公路之旅 第3B季》(Gordon, Gino and Fred's Road Trip S3B),由最愛搗蛋的美食三人組–地獄廚神戈登拉姆齊(Gordon Ramsay)、死黨廚師好友吉諾達坎波(Gino D'Acampo)和弗瑞德西里克斯(Fred Sirieix)幾乎遊遍了歐洲所有料理重鎮,但還有一塊寶地暗藏珍饈,有待探索。這一回,戈登、吉諾和弗瑞德則前往西班牙,盡情享受最棒的當地佳餚與文化。

2月份,BBC Lifestyle將推出《傑米的地中海料理》(Jamie Cooks the Mediterranean),由世界名廚傑米·奧利佛(Jamie Oliver)帶領觀眾踏上地中海的味蕾之旅,探訪希臘、突尼西亞、西班牙、法國,並以當地食材或傳統美食為靈感,運用現代的烹飪手法賦予它們新生。無論是突尼西亞酥脆蝦餃、西班牙的海陸串燒,還是法國馬賽風味的牛排和薯條,在名廚傑米的手上都能幻化成美味佳餚,令人垂涎三尺,食指大動。