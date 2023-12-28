由王道銀行（2897）轉投資44.27％的日盛台駿（6958），今（28）日向證交所送件申請股票上市，為今（112）年第23家國內公司申請股票上市。
日盛台駿國際租賃公司由王道銀行轉投資44.27％，另前日盛銀行大股東持股的國鈺 投資持股也有19.41％，兩大股東合計持股超過63％，該公司董事長為簡志明，目前公司實收資本額35.12億元。
日盛台駿主要產品為主要從事車輛分期、設備融資租賃、長期租賃車業務；在獲利表現，111年稅前淨利8.95億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.93元。
由王道銀行（2897）轉投資44.27％的日盛台駿（6958），今（28）日向證交所送件申請股票上市，為今（112）年第23家國內公司申請股票上市。
日盛台駿國際租賃公司由王道銀行轉投資44.27％，另前日盛銀行大股東持股的國鈺 投資持股也有19.41％，兩大股東合計持股超過63％，該公司董事長為簡志明，目前公司實收資本額35.12億元。
日盛台駿主要產品為主要從事車輛分期、設備融資租賃、長期租賃車業務；在獲利表現，111年稅前淨利8.95億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.93元。
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