網通廠明泰（3380）今（28）日公告處分子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD 及所屬東莞明冠電子有限公司100％股權，估計處分利益約1.05億元人民幣，換算約4.32億元新台幣。
明泰今日公告指出，該公司為公司策略性發展及全球製造布局之戰略考量，決定處分子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD 及所屬東莞明冠電子100％股權，交易總金額暫定為人民幣1.43億元，估計處分利益為人民幣1.05億元。
網通廠明泰（3380）今（28）日公告處分子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD 及所屬東莞明冠電子有限公司100％股權，估計處分利益約1.05億元人民幣，換算約4.32億元新台幣。
明泰今日公告指出，該公司為公司策略性發展及全球製造布局之戰略考量，決定處分子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD 及所屬東莞明冠電子100％股權，交易總金額暫定為人民幣1.43億元，估計處分利益為人民幣1.05億元。
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