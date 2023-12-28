證交所指出，創新板股票自明（113）年1月1日起將納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍，另截至今年11月底止，全市場合格投資人戶數已超過25.3萬戶，相較於去年同期成長一倍有餘。證交所積極提升創新板交易活絡。

證交所表示，繼今年9月鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及再降合格投資人資格條件等規定後，創新板股票自113年1月1日起將納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍，相關規章業經證交所公告。

證交所進一步說明，自113年1月1日起，上市滿六個月之創新板普通股股票，經證交所審核符合「有價證券得為融資融券標準」第二條規定者，將公告得為融資融券交易，期盼更進一步能提升股市交易量能、增進投資人操作彈性及促進創新板市場之活絡與穩定成長。

另外，證交所推出的「創新板合格投資人推廣獎勵活動」，也得到市場上投資人的熱烈回響，合格投資人戶數持續攀升。

截至今年11月底止，全市場合格投資人戶數已超過25.3萬戶，相較於去年同期成長一倍有餘。

證交所強調活動即將進入最後倒數階段，合格投資人於12月底前登錄活動網站，即有機會將Gogoro Delight電動機車騎回家、入手iPhone 14 Pro 128GB手機。