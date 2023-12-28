大陸石化業巨頭中石化28日在北京發表2060年能源展望報告預計，大陸的煤炭消費量，將在2025年前後達到43.7億噸的峰值。中石化指出，到2045年，以太陽能和風能為主的非化石類能源供應量，可能超過30億噸標準煤，成為占一次能源消費一半以上的主要能源。

香港信報報導，中石化表示，預計石油消費量將在2026至2030年中期左右，達到8億噸的峰值，約合每天1,600萬桶，部份原因是電動車行業的擴張速度超過預期。

大陸是世界第二大石油消費國，預計2023年的石油消耗量將達到7.6億噸，即每天1,520萬桶。

中石化還預測，大陸對天然氣的需求將在2040年左右，達到6,100億立方公尺的高點，占一次能源消費量的13％。相比之下，預計2025年大陸的天然氣消費量為4,250億立方公尺，占一次能源消費的9％。