陽明海運（2609）今（28）日歡度51週年，董事長鄭貞茂以Fearless勉勵同仁，無懼無畏迎接未來挑戰，為公司長遠發展努力，面對供應鏈、地緣政治等風險，是挑戰也看到新的機會。

今年陽明週年慶系列活動，以傳遞愛心與倡議環保為主軸，包含提前於七堵總部舉辦「捐血一袋，愛心無價」活動，在週年慶當日延續傳統舉辦社團聯展、公益暨二手物品義賣市集活動，樂捐超過1,900件義賣品，讓仍堪用物資透過市集得以物盡其用與落實環保，公益暨二手物品義賣市集所得將全數樂捐予弱勢團體。

陽明藉由職工福利會補助，在內部成立多元運動性社團，並不定期舉辦跨產業之運動企業聯賽、校際聯賽等，推動職場運動氛圍，獲教育部體育署運動企業認證。

陽明也以定額、長期性贊助，支持具發展潛力的年輕專業體育選手，包含鄭樸璿、張佑安、李雨璇等，於國內外賽事陸續取得優異成績，公司今年也獲得教育部體育署頒發體育推手贊助類銅牌獎。

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