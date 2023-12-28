市場對美國聯準會（Fed）降息的預期愈來愈加深，國際美元指數跳水狂跌，已逼近跌破100大關，新台幣兌美元匯率狂升不止，央行想拉也拉不住，延續近期每日升值1角以上氣勢，28日盤中狂升逾2角，開盤不到一小時即衝上30.6元價位，年底封關前先測試30.5元關卡，2024年元月資金行情帶動下，有望一舉重回2字頭。

近期市場熱錢猶如瘋狗浪襲來，台北金融市場近期一片歡欣鼓舞，台股距離萬八僅剩半步，新台幣匯價也續創波段新高，28日開盤再度無懸念狂升，盤中最高升抵30.641元，終場匯價收在30.718元，續創6月17日以來新高，只要再升值1分，全年將可由貶轉升。

匯銀主管表示，新台幣單日強漲1.62角或0.58％，已連七個交易日收紅，匯價波段升幅驚人，尤其近二個交易日盤中升幅均逾2角，反映年底資金挹注，尤其外資年底「放假但不休兵」，加上盤中央行有棄守意味，新台幣升速連匯銀都猜不透，本周累計已升值4.85角，總成交量也放大至22.98億美元，創近五個月最大量。

匯銀主管分析，出口商年底作帳需求，拋匯力道比預期更猛烈、一天比一天加大，帶動新台幣一路強升；原本預期外資開始放假，但提前布局台股，匯入規模也出乎預期，使得新台幣匯價在2023年封關前狂飆。

反觀央行操作則有點「佛系操盤」氛圍。外匯交易員表示，28日央行在上午有積極防守，但下午開始就有放棄的感覺，29日延續同樣策略，僅在升幅將匯價稍稍拉回，明顯央行保留銀彈、不用逆勢而為，等後續進口商發動攻勢，央行再積極作價也不遲。

交易員指出，相對主要亞幣，新台幣走勢獨強，且升幅超乎想像，短線先測向30.5元關卡，明年元月行情帶動，若無其他市場消息面干擾，重返2字頭已不遠。