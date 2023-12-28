大陸財政部長藍佛安28日指出，要堅定信心、振奮精神，認真做好2024年各項工作。依照中共中央經濟工作會議部署，積極的財政政策將適度加力、提質增效，維持適當支出強度，提高政策精準性、針對性，推動財政管理法治化、科學化、標準化、規範化。
新華社報導，「全面推進中國式現代化建設」經濟情勢系列報告會第三場報告會28日在北京舉行，藍佛安作「實施積極的財政政策為全面建設社會主義現代化國家提供財政保障」的專題報告。
藍佛安認為，展望2024年，大陸經濟面臨的機會大於挑戰，有利條件強於不利條件。大陸經濟韌性強、潛力大、活力足的基本面沒有改變，制度優勢、市場優勢、產業體系優勢、人力資源優勢等重要優勢持續鞏固，高品質發展具備堅實支撐。財政部完全有信心、有能力、有條件完成全年經濟社會發展預期目標任務，並為2024年發展打下良好基礎。
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