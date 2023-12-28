大飲（1213）蘋果西打28日法說指出，受工廠停工及產品預防性自主下架回收影響，造成今年營收嚴重衰退，加上各項原物料持續大幅調漲，導致生產成本增加，造成營業利潤衰退與損失；唯近期起包括蘋果西打鋁罐330、寶特瓶600等二產線產品復工恢復上架銷售，期待明年營收可恢復正常，大飲董事長蘇芸樂更高喊明年起，朝高營收、高成長目標前進。

老牌食品廠大西洋飲料（大飲）因其生產的知名飲料蘋果西打出現不明沉澱物，從5月遭桃園衛生局要求停工，停工產線占營收99％。且由於無法復工，還一度爆出積欠員工薪水，大飲並處分7筆不動產，以用於營運資金，第三季認列3,000多萬元業外收入，也相對讓每股虧損收歛來到0.66元，唯累計前三季營收達1.08億元，相對去年同期僅剩三分之一，稅後淨損仍達9,689萬元，每股虧損1.71元，並高於去年全年淨損1.34元。

在已有兩條產線恢復之後，大飲指出，未來將依各通路的屬性，搭配不同季節與節慶主題企劃行銷活動，並「健康機能、自然樂活」為未來食品及飲料市場的主要趨勢，而為因應電子商務及全球物流產業的發展變化，大飲將致力開拓外銷業務，強化大陸市場；大飲並分析，目前超市及量販店通路的市場規模，占飲料市場約達65％，因此將提升產品行銷活動力，以使每年營收維持穩定成長。

至於便利商店的市場規模占飲料市場約達25％，大飲採新產品策略，以擴大規模，唯每年受到大型量販店、超市、超商通路強勢的競爭影響，銷售成本逐年增加，隨著通路市場的每年改變與整合，未來將藉由行銷提升及新產品的投入創造最大邊際效益。