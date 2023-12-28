疫情結束後今年觀光市場回溫、國際觀光客回籠、內需消費增溫，根據實價登錄統計顯示，今年台北市店面實價揭露資料共有13件單價每坪超過1萬的租賃案件，數量年增3倍，房仲業者指出，店面市場最糟糕的時間已過，若能回到過去一年千萬觀光客的年代，店面市場還有進一步回升的動能。
統計顯示，今年台北市店面實價租金超過每坪1萬元共有13件，其中8件位於西門町商圈，其餘則零星分布於東區商圈、南西商圈、忠孝市府商圈、五分埔商圈等。單價最高的租案為西門捷運站旁、位成都路上16.8坪店面，月租金30萬元，單價高達每坪1.78萬元，相較於該店面2019年時月租金28萬元來看，租金有回到疫情前的趨勢。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後店面回升速度相當快，連空置已久的大型店面，也陸續順利出租，反應從小型店家到中大型的連鎖業都看好觀光復甦商機，卡位精華區的店面，熱門商圈已有從房客市場，轉變為房東市場的態勢。
而台北市各商圈中復甦腳步最快的即是西門町商圈，也是今年高租金單價店面的聚落，不少行人徒步區、捷運站出口旁的中小型店面，單價都突破每坪萬元大關。據統計，西門町捷運站今年11月累計出站人次達202萬人次，年增23.6％，年成長率也高於士林夜市的劍潭站與東區的忠孝復興站。
曾敬德表示，國際觀光客持續回流，明年政府訂出1200萬觀光人次的目標，有利觀光業持續復甦，不過旅客組成已經有明顯改變，要多吸引一些高消費能力的旅客，店面市場才有重返榮耀的動能。
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